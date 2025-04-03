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Царьград

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Нетаньяху прилетел в Венгрию, несмотря на ордер суда Гааги

Нетаньяху прилетел в Венгрию, несмотря на ордер суда Гааги

Это первая поездка Нетаньяху в Европу после выдачи ордера на его арест.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой прибыл с официальным визитом в Венгрию.

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