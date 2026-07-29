«Умные» спортивные площадки создадут в Братске

В Москве заместитель Министра спорта РФ Мгер Гандилян и глава Минспорта Иркутской области Виктор Учеватов обсудили развитие спортивной инфраструктуры в рамках госпрограммы «Спорт России», — рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.
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