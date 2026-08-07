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«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)

« Барселона » ведет переговоры с « Манчестер Сити » по поводу трансфера Родри. Сине-гранатовые уверены, что смогут оформить переход испанского полузащитника.

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