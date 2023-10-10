Израильская армия наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Это подготовка к наземной операции, подчеркивается в сообщении. Армия Израиля сообщает, что более или менее контролирует южную границу с сектором Газа, за последние сутки проникновений через нее на этом участке не былоИзраильская армия ночью нанесла более 200 авиаударов по сектору Газа.