Израильская армия наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Это подготовка к наземной операции, подчеркивается в сообщении. Армия Израиля сообщает, что более или менее контролирует южную границу с сектором Газа, за последние сутки проникновений через нее на этом участке не былоИзраильская армия ночью нанесла более 200 авиаударов по сектору Газа.
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