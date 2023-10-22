Латвию после нахальной угрозы Москве жестко поставили на место

Риге стоит адекватнее оценивать свои возможностиПрибалтийские страны продолжают играть микроскопическими мускулами и всеми силами пытаются доказать международному сообществу, что имеют вес в мировом пространстве.
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