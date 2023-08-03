СМЕРТЬ В ТЫЛУ: МИГРАНТЫ НАНОСЯТ ПОДЛЫЕ УДАРЫ ПО ГЕРОЯМ СВО

А начинать чистку надо с наших родных чиновников, которые, следуя либеральным догмам, заявляют о необходимости гастарбайтеров в российской экономике. Самих гастеров- преступников надо наказывать жестко и недвусмысленно. А диаспоры, которые их пытаются обелить, закрывать нахрен! И запрещать по законам военного времени ( война же все еще идет!).

Леонид Руси

При советской власти зде не было ни одной чурки. А потом они отделились... и сразу же поехали сюда... чтобы захватить нас изнутри. А нам это надо? И кто-то наживается на этом, а мы страдаем... в своей стране от иностранцев. Или всех вон, или за каждого преступника... выслать 20 тысяч одноплеменников! Или власти ждут народных волнений?