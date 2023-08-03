ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    Собственники масквасити зарабатывают на страховках, а запускают их с соседних строек"А как беспилотни...
  • Юрий Изместьев
    Собирают дроны рядом с Москвой или уже в Москве, наверное."А как беспилотни...
  • magdoc21
    Рассказывая эту сказку про "радикализацию армянского национализма" КГБ оправдывало свою некомпетентность способствова..."А как беспилотни...

СМЕРТЬ В ТЫЛУ: МИГРАНТЫ НАНОСЯТ ПОДЛЫЕ УДАРЫ ПО ГЕРОЯМ СВО

СМЕРТЬ В ТЫЛУ: МИГРАНТЫ НАНОСЯТ ПОДЛЫЕ УДАРЫ ПО ГЕРОЯМ СВО

В Челябинской области был объявлен в розыск мигрант-убийца из Таджикистана: 24-летний Ашурмахмад Кароматулло убил героя СВО Антона Чашкина, ударив исподтишка по спине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Мехонцев
А начинать чистку надо с наших родных чиновников, которые, следуя либеральным догмам, заявляют о необходимости гастарбайтеров в российской экономике. Самих гастеров- преступников надо наказывать жестко и недвусмысленно. А диаспоры, которые их пытаются обелить, закрывать нахрен! И запрещать по законам военного времени ( война же все еще идет!).
Ответить
2 час.
Леонид Руси
При советской власти зде не было ни одной чурки. А потом они отделились... и сразу же поехали сюда... чтобы захватить нас изнутри. А нам это надо? И кто-то наживается на этом, а мы страдаем... в своей стране от иностранцев. Или всех вон, или за каждого преступника... выслать 20 тысяч одноплеменников! Или власти ждут народных волнений?
Ответить
1 час.
валерия
Да сколько же это может продолжаться?!!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх