Россиянам рассказали, как похудеть к Новому году и остаться стройным

Важно долго не голодать К Новому году многие хотят похудеть, но к процессу надо подходить с умом, рассказала РИАМО представитель бренда Proxima Fitness, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева.
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