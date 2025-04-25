Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трофейную технику ВСУ привезли на центральную площадь Владивостока (фото)

Их добыли воины 5-й Армии и 155-й гвардейской бригады морской пехоты ТОФ. Власти Приморского края объявили о предстоящей выставке трофейной боевой техники, изготовленной в Соединенных Штатах Америки, Турции, Швеции, Соединенном Королевстве и Украине, которая состоится во Владивостоке накануне празднования 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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