Трофейную технику ВСУ привезли на центральную площадь Владивостока (фото)

Их добыли воины 5-й Армии и 155-й гвардейской бригады морской пехоты ТОФ. Власти Приморского края объявили о предстоящей выставке трофейной боевой техники, изготовленной в Соединенных Штатах Америки, Турции, Швеции, Соединенном Королевстве и Украине, которая состоится во Владивостоке накануне празднования 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.