Лечебные скитания: пациенты с болезнями кишечника остались без поддержки

Как минимум в 12 регионах России пациентам с синдромом короткой кишки (СКК) не выдают положенные им парентеральное (внутривенное) питание и медизделия, рассказали «Известиям» в пациентской организации «Ветер надежд».
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