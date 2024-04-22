В Башкортостане наградили двух поймавших браконьеров сотрудников ГИБДД

На оперативном совещании в Отделе МВД России по Белорецкому району главный специалист-эксперт Белорецкой службы по охране и использованию объектов животного мира Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан Айгиз Мусин вручил благодарности от министра Нияза Фазылова капитану полиции Рамазану Кагирову и лейтенанту полиции Денису Мухамадееву.