В Башкортостане наградили двух поймавших браконьеров сотрудников ГИБДД

На оперативном совещании в Отделе МВД России по Белорецкому району главный специалист-эксперт Белорецкой службы по охране и использованию объектов животного мира Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан Айгиз Мусин вручил благодарности от министра Нияза Фазылова капитану полиции Рамазану Кагирову и лейтенанту полиции Денису Мухамадееву.
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