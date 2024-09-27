ТАСС: Группировка ВСУ близ Селидово попала в клещи

Подразделения ВСУ близ Селидово в Цукурино попали в клещи. Об этом сообщает ТАСС. В силовых структурах уточнили, что в настоящее время на этом участке фронта идут тяжелые бои – российские войска пытаются отсечь логистику украинских боевиков.
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