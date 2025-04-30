Грузовик вылетел с дороги после аварии с легковушкой в Рязанской области

Авария произошла в 12:30 на 195 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. По данным полиции, 30-летний житель Волгограда врезался в грузовик «Валдай» под управлением 58-летнего жителя Белгородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии