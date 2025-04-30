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62ИНФО | Новости Рязани

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Грузовик вылетел с дороги после аварии с легковушкой в Рязанской области

Грузовик вылетел с дороги после аварии с легковушкой в Рязанской области

Авария произошла в 12:30 на 195 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. По данным полиции, 30-летний житель Волгограда врезался в грузовик «Валдай» под управлением 58-летнего жителя Белгородской области.

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