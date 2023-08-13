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«Челси» и «Брайтон» согласовали трансфер Кайседо за 115 млн фунтов. Это рекорд АПЛ

«Челси» и «Брайтон» согласовали трансфер Кайседо за 115 млн фунтов. Это рекорд АПЛ

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны окончательно договорились о трансфере 21-летнего игрока за 115 млн фунтов.

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