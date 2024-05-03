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Азаров: Украина исчезнет как государство, если не накажет виновных в перевороте

Азаров: Украина исчезнет как государство, если не накажет виновных в перевороте

Бывший украинский премьер Николай Азаров в пятницу назвал "бандитской группировкой" нынешнюю Украину, а также предупредил, что она может исчезнуть как государство, если не накажет виновников госпереворота.

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