Азаров: Украина исчезнет как государство, если не накажет виновных в перевороте

Бывший украинский премьер Николай Азаров в пятницу назвал "бандитской группировкой" нынешнюю Украину, а также предупредил, что она может исчезнуть как государство, если не накажет виновников госпереворота.
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