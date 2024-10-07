Не всё коту масленица

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Делайте в ВУЗ-ах так как делают мигранты у нас потребуйте перевода в наши ВУЗ-ы с предоставлением общежития и стипендий и др. социальных благ и льгот . Пусть ВВП не отсиживается коли создал такие отношения , а решает вопросы сам или его окружения . Нельзя быть на словах доброхотом , а на деле стяжателем .