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Не всё коту масленица

Не всё коту масленица

В нашем филиале ВГИК в Ташкенте студенты пожаловались  на руководство и педагогов, которые преподают им не на русском языке, как было обещано, а на узбекском.

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Комментарии
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ГВ
Герман Веснин
Ну че Безруков там выяснил?
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11 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Делайте в  ВУЗ-ах так как делают мигранты у нас потребуйте перевода в наши ВУЗ-ы  с предоставлением общежития и стипендий и др. социальных благ и льгот . Пусть ВВП не отсиживается коли создал  такие отношения , а решает вопросы сам или его окружения . Нельзя быть на словах доброхотом , а на деле стяжателем .
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10 час.
Борис Леонтьев
Очень сомневаюсь что даже могила таки исправила этого меченого ублюдка.☹️
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7 час.

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