Молдавия запустила международные учения "Огненный щит 2026"

В Молдавии с 4 по 19 сентября проходят многонациональные учения "Огненный щит 2026". В них участвуют военные Молдавии, Румынии и Национальной гвардии штата Северная Каролина (США) для улучшения оперативной совместимости.
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