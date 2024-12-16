Изменившиеся Пайпер и Лео снова вместе спустя почти 20 лет

Одна из главных сериальных пар 00-х воссоединилась Холли Мари Комбс globallookpress.com/Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress Холли Мари Комбс и Брайан Краузе, сыгравшие Пайпер и Лео в «Зачарованных», встретились на одном мероприятии.
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