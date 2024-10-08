Что думают крымчане о запрете квадроберов: опрос

В Госдуме начали разрабатывать законопроект о запрете пропаганды квадроберов. По результатам голосования в Telegram-канале «Телеграммы иZ Крыма», большинство подписчиков поддерживают эту инициативу, аргументируя свою позицию потенциальной угрозой для психического здоровья детей.