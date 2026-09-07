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Царьград

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Москва представит передовые технологии на "Иннопром. Индия" в сентябре

Москва представит передовые технологии на "Иннопром. Индия" в сентябре

Делегация из Москвы продемонстрирует на "Иннопром. Индия" в Нью-Дели с 9 по 11 сентября инновации в робототехнике, микроэлектронике и цифровых технологиях.

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