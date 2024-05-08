Винарис Илъегет: «Хәзерге вакытта җырлап йөрү акчалы эш түгел инде. Безнең өлкәдә 10 артист кына акча эшли.
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Винарис Илъегет: «Хәзерге вакытта җырлап йөрү акчалы эш түгел инде. Безнең өлкәдә 10 артист кына акча эшли.