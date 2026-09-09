Минуллина об «ИННОПРОМ» в Нью–Дели: Нацелены на локализацию производств в Индии

Татарстан намерен использовать участие в первой международной промышленной выставке «ИННОПРОМ.Индия» для обсуждения локализации производств и кооперации с индийскими компаниями, сообщила «Татар-информу» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
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