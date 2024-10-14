ТАСС: Приговор активисту Друзенко за призывы калечить пленных вступил в силу

Украинский командир добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, заочно осужденный Басманным судом Москвы на 5,5 лет колонии за призывы к насилию над российскими военнослужащими, не стал обжаловать приговор в апелляционном порядке.
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