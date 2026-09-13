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Спорт Уик-Энд

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Не катастрофа, что ЦСКА не купил форварда, но какой уже год армейцы ищут нападающего - Гришин

Не катастрофа, что ЦСКА не купил форварда, но какой уже год армейцы ищут нападающего - Гришин

«Вроде бы неплохие игроки пришли в ЦСКА, но это не футболисты высокого уровня, - итожит летнюю трансферную кампанию армейцев бывший игрок ЦСКА Александр Гришин.

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