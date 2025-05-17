Минниханов об итогах KazanForum: Попытки изоляции России не приводят к успеху

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании подвел итоги XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии