Аргументы недели

98 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ООО Радиус
    Ну если хохлы и дальше будут стадом, так и будет...Захарова о соглаш...
  • галина
    Армению уже давно надо было поставить на место, а не защищать. Яркий пример с Казахстаном.Захарова: Москва ...
  • Людмила Свириденко
    А то "наивный" Трамп не знает, какой процент торговли у Франции с Китаем? Тут во все места зацелуешь))!Трамп заявил, что...

Школьницы из Читы сорвала урок сообщением о минировании

Школьницы из Читы сорвала урок сообщением о минировании

В Чите ученица школы №43 решила сорвать урок сообщением о минировании здания из-за того, что не была готова к уроку химии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх