Россия располагает крупнейшими запасами газа, и ресурс должен служить стране. На это указал президент Владимир Путин на открытии объектов социальной газификации в режиме видеоконференции.
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