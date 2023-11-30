Косачев: со смертью Киссинджера ушла эпоха

Со смертью экс-госсекретаря США Генри Киссинджера ушла эпоха, он войдет в историю как выдающийся дипломат, твердо отстаивающий интересы своей страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
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