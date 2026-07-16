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На Украине рассказали о призывах к майдану после отставки министра обороны

На Украине рассказали о призывах к майдану после отставки министра обороны

www.globallookpress.com/Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency Призывы к новому майдану прозвучали на Украине после отставки министра обороны Михаила Федорова, инициированной главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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