На Украине рассказали о призывах к майдану после отставки министра обороны

www.globallookpress.com/Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency Призывы к новому майдану прозвучали на Украине после отставки министра обороны Михаила Федорова, инициированной главой киевского режима Владимиром Зеленским.
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