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Театр абсурда

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Вызов брошен. Ким Чен Ын чётко расставил все точки над "i"

Вызов брошен. Ким Чен Ын чётко расставил все точки над "i"

  Корейский полуостров семимильными шагами идёт к новому вооружённому столкновению. Если раньше Пхеньян и Сеул хотя бы для проформы делали заявления о необходимости "мирного воссоединения" (оммаж на "Минским договорённостям нет альтернативы"), то теперь обе стороны решили играть по серьёзному и идут на обострение ситуации.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Молодец Ким!
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11 час.
Людмила Петрухина
Уважаю Ким Чен Ына. Молодец!!!
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9 час.

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