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Портал Avia.pro допустил возможность уничтожения российских гражданских самолетов переброшенными в Донбасс Украиной С-300

Портал Avia.pro допустил возможность уничтожения российских гражданских самолетов переброшенными в Донбасс Украиной С-300

Сайт Avia.pro допустил вероятность уничтожения российских гражданских самолетов украинскими зенитно-ракетными комплексами С-300, переброшенными на территорию Донбасса.

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