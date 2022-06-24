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Соседи удивляются, зачем я подкармливаю помидоры томатной пастой – а это проверенный годами метод

Соседи удивляются, зачем я подкармливаю помидоры томатной пастой – а это проверенный годами метод

Сейчас у томатов период активного цветения и как раз на днях я начал периодически подкармливать их стародавней подкормкой из томатной пасты.

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