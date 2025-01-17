Инфляция целей. Как наши мечты подорожали за три года

Хочу с вами поговорить на важную тему — как инфляция съедает наши мечты. Вы замечали, что все значимые цели, на которые мы копим, как-то вдруг становятся дальше? Все мы хотим (или многие из нас) свою квартиру, машину, крутые путешествия или, например, образование для себя или детей.
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