Вот пять лучших отелей Египта на Средиземном море

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Хуситы заявили об ударах по аэропорту Абха и авиабазе в Саудовской Аравии
Йеменское движение «Ансар Алла», известное как хуситы, заявило об атаке на аэропорт Абха и авиабазу в городе Хамис-Мушаит в Саудовской Аравии. Об этом 7 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на Reuters. По заявлению движения, удары наносились баллистическими ракетами и беспилотниками.
Как передаёт агентство Anadolu, военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил в соцсети X о двух операциях против этих объектов. Он утверждает, что атаки нарушили авиасообщение в аэропорту Абха и привели к повреждениям на авиабазе.
В том же заявлении Сариа сообщил об ударе несколькими беспилотниками по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. По его словам, эта атака также нарушила воздушное сообщение.