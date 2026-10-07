Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 507 подписчиков

Вот пять лучших отелей Египта на Средиземном море

Вот пять лучших отелей Египта на Средиземном море

Вот пять лучших отелей Египта на Средиземном море Египет, земля фараонов и коралловых рифов, также может похвастаться прекрасным побережьем Средиземного моря.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юрий Ильинов
Юрий Ильинов

Хуситы заявили об ударах по аэропорту Абха и авиабазе в Саудовской Аравии
Йеменское движение «Ансар Алла», известное как хуситы, заявило об атаке на аэропорт Абха и авиабазу в городе Хамис-Мушаит в Саудовской Аравии. Об этом 7 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на Reuters. По заявлению движения, удары наносились баллистическими ракетами и беспилотниками.

Как передаёт агентство Anadolu, военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил в соцсети X о двух операциях против этих объектов. Он утверждает, что атаки нарушили авиасообщение в аэропорту Абха и привели к повреждениям на авиабазе.

В том же заявлении Сариа сообщил об ударе несколькими беспилотниками по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. По его словам, эта атака также нарушила воздушное сообщение.