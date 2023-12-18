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Суд вынес приговор военным, пытавшимся за деньги уклониться от участия в СВО

Суд вынес приговор военным, пытавшимся за деньги уклониться от участия в СВО

Волгоградским гарнизонным судом были вынесены приговоры в отношении пяти военнослужащих, которые с целью уклонения от повторного участия в специальной военной операции дали взятки взятки исполняющему обязанности командира батальона.

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