Аргументы недели

98 626 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    а заодно  и самолеты запретить))))Пока гром не грян...
  • Игорь Максаков
    Скоро нашу страну нувориши постсоветского периода пропьют, проипут и нас продадут. А на вырученные деньги их мляди бу...Политический эксп...
  • Александр Рус
    достали уже чертить красные линии!твари,они уже давно пройдены!!!!!!!Политический эксп...

Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ переходят на усиленный режим несения службы в тыловых районах

Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ переходят на усиленный режим несения службы в тыловых районах

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко утром в четверг, 4 мая, предоставил информацию о том, что украинские войска переходят в тыловых районах на усиленный режим несения службы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх