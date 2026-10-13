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Красотка

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Цветы в коробке: уход без вазы и срок свежести

Коробку часто ставят на стол как готовую вазу и ждут, что композиция простоит сама. Дело в том, что внутри нет запаса воды, а есть брикет флористической пены с конечным объемом влаги.

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