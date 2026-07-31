Болото в Музыкальном: жители Краснодара пожаловались на потоп. Коммунальщики нашли виноватых

Болото в Музыкальном: жители Краснодара пожаловались на потоп. Коммунальщики нашли виноватыхЖители Музыкального микрорайона Краснодара бьют тревогу — на улице Мусоргского, прямо между домами, образовалось настоящее болото.
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