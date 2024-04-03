В Новосибирске таджика арестовали на 2 месяца за оскорбление русских женщин

Житель Новосибирска Далержон Арчилов стал фигурантом дела, возбужденного по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды) и п.