В администрации Екатеринбурга выступили против парковки на Площади 1905 года

В администрации Екатеринбурга высказались против использования площади 1905 года под парковку. Начальник управления культуры городской администрации Илья Марков выразил свою позицию в интервью телеканалу ОТВ.
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