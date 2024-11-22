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В администрации Екатеринбурга выступили против парковки на Площади 1905 года

В администрации Екатеринбурга выступили против парковки на Площади 1905 года

В администрации Екатеринбурга высказались против использования площади 1905 года под парковку. Начальник управления культуры городской администрации Илья Марков выразил свою позицию в интервью телеканалу ОТВ.

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