Tickets for the new Moscow theatrical hit — a performance based on the play by Bertolt Brecht and Kurt Weill "The Beggars' Opera" — have been fully sold out by the end of this year.
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