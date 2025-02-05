Приревновал, а потом убил: в Петербурге мужчина получил более семи лет колонии за избиение до смерти конкурента

Убийство произошло в ночь с 30 на 31 января 2024 года Прокуратура Выборгского района подтвердила обвинения по уголовному делу против иностранного гражданина, который был признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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