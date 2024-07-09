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Закон и Порядок

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  • Аудрюс
    ЭТИХ, перед тем как пускать на территорию РФ необходимо ВСЕХ кастрировать! Или каждому, кому разрешили работать на те...Появилось фото на...
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    Сразу нужна кастрация или расстрелять это не люди это зомби спустились с гор а тут женщины дома все закутано не поним...Появилось фото на...
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Снизить зарплаты, отменить индексацию: Белоусов и Бастрыкин вместе взялись за сверхдоходы депутатов и чиновников

Снизить зарплаты, отменить индексацию: Белоусов и Бастрыкин вместе взялись за сверхдоходы депутатов и чиновников

НОВЫЙ ВИТОК Резкая критика действий (а точнее бездействия) Госдумы из уст Александра Бастрыкина разозлила депутатов.

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