Народные Новости

867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бутова
    Поддерживаю все слова благодарности в адрес наших ребят. Молимся за них. Любим. Спасибо их семьям. Вот кому нужно пом...«Гордость и надеж...
  • Анатолий Иванов
    И так было давно понятно, что этот петух из мельпомены гнилойЖурналист Кушанаш...
  • Лидия Курзаева
    *Певица Кристина Орбакайте примерила сценический образ матери...* Ну и где этот образ?Кристина Орбакайт...

ПФР: неработающие россияне с детьми смогут рассчитывать на выплату 25 тысяч рублей

ПФР: неработающие россияне с детьми смогут рассчитывать на выплату 25 тысяч рублей

Представители Пенсионного фонда РФ рассказали о единовременном пособии для россиян с детьми. По данным ведомства, выплата предусмотрена для граждан с детьми — биологических или приемных родителей без работы или получающих образование в очной форме.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх