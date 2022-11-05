ПФР: неработающие россияне с детьми смогут рассчитывать на выплату 25 тысяч рублей

Представители Пенсионного фонда РФ рассказали о единовременном пособии для россиян с детьми. По данным ведомства, выплата предусмотрена для граждан с детьми — биологических или приемных родителей без работы или получающих образование в очной форме.
Представители Пенсионного фонда РФ рассказали о единовременном пособии для россиян с детьми. По данным ведомства, выплата предусмотрена для граждан с детьми — биологических или приемных родителей без работы или получающих образование в очной форме.
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