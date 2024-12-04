Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию боевиков ВСУ

Скриншот видео Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию военнослужащих ВСУ и украинских националистов, а еще уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автотехникой противника.
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