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В Приамурье отказались от использования иностранной рабочей силы

В Амурской области нет необходимости в привлечении мигрантов к трудовой деятельности. Об этом заявил глава региона Василий Орлов, подчеркнув, что иностранным работникам больше не намерены предоставлять соответствующие квоты, сообщило ИА AmurINFO.

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