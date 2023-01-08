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ВС Южной Кореи изучают возможность приобретения израильской системы слежения за воздушными объектами

ВС Южной Кореи изучают возможность приобретения израильской системы слежения за воздушными объектами

Вооруженные силы Южной Кореи  изучают вариант приобретения израильской системы слежения за воздушными объектами Sky Spotter для укрепления возможностей обороны против беспилотников из КНДР.

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