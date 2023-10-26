Второй этап строительства дороги к центру «Сколково» завершится в 2023 году

Строительство подъезда к инновационному центру «Сколково» продолжается в Подмосковье. К концу года дорожники завершат второй этап реализации этого масштабного проекта, который позволит без светофоров добираться от МКАД до места назначения.
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