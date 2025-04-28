Новый зам Артюхова переманивает на Ямал пиарщицу свердловского губернатора. Инсайд

Экс-вице-мэр Салехарда, нынешняя топ-сотрудница департамента информационной политики (ДИП) Свердловской области Анастасия Попова вернется в ЯНАО в случае перехода помощника уральского полпреда Евгения Гурария в окружное правительство.
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