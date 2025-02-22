Путин поручил создать программу восстановления береговых укреплений в Крыму

Владимир Путин, президент России, дал указание правительству страны совместно с властями Крыма и Севастополя до 1 июля разработать предложения по созданию программы восстановления берегоукрепительных сооружений в этих регионах, а также определить источники финансирования.
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