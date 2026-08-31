«Света не будет»: МО РФ анонсировало тотальный удар по энергетике Украины

В ведомстве заявили, что это ответ на атаки ВСУ по российской гражданской инфраструктуре. Удары наносятся на фоне пятого дня атак дронов «Герань» по Киеву и области.
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